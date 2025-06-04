Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Marian Lebek — Marek Tkocz . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Marian Lebek — Marek Tkocz

Команда Marian Lebek в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Marek Tkocz, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Marek Tkocz, в том матче победу одержали хозяева.