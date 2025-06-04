Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Марер Кулисек — Мартин Черни . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Марер Кулисек — Мартин Черни

Команда Марер Кулисек в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Мартин Черни, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Мартин Черни, в том матче победу одержали гостьи.