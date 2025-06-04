Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Adam Linek — Блажей Чех . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени .

Превью матча Adam Linek — Блажей Чех

Команда Adam Linek в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Блажей Чех, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Adam Linek, в том матче победу одержали хозяева.