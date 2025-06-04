Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Michal Bracha — Rafal Ucinski . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Michal Bracha — Rafal Ucinski

Команда Michal Bracha в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Rafal Ucinski, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Michal Bracha, в том матче победу одержали хозяева.