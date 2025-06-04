Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Ондрей Фиклик — Михал Брожек . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Ондрей Фиклик — Михал Брожек

Команда Ондрей Фиклик в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Михал Брожек, в том матче победу одержали гостьи.