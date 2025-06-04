Смотреть онлайн Мартин Харгас - Яхим Себл 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Мартин Харгас — Яхим Себл . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .
Превью матча Мартин Харгас — Яхим Себл
Команда Мартин Харгас в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Яхим Себл, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Мартин Харгас, в том матче победу одержали хозяева.