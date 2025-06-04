Фрибет 15000₽
04.06.2025

Смотреть онлайн Jaroslav Dohnal - Tomas Krejci 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Jaroslav DohnalTomas Krejci . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Jaroslav Dohnal
Завершен
2 : 3
04 июня 2025
Tomas Krejci
Превью матча Jaroslav Dohnal — Tomas Krejci

Команда Jaroslav Dohnal в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Tomas Krejci, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Tomas Krejci, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Jaroslav Dohnal
Jaroslav Dohnal
Tomas Krejci
Jaroslav Dohnal
1 победа
0 побед
100%
0%
04.06.2025
Tomas Krejci
Tomas Krejci
1:3
Jaroslav Dohnal
Jaroslav Dohnal
