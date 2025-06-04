Смотреть онлайн Damian Bucko - Artur Urbanski 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Damian Bucko — Artur Urbanski . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
Превью матча Damian Bucko — Artur Urbanski
Команда Damian Bucko в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Artur Urbanski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Damian Bucko, в том матче победу одержали хозяева.