Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Серия Звёзд настольного тенниса : Антонин Гавлас — Симон Берглунд . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Антонин Гавлас — Симон Берглунд

Команда Антонин Гавлас в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 0 матчей. Команда Симон Берглунд, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Симон Берглунд, в том матче победу одержали гостьи.