Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Серия Звёзд настольного тенниса : Франтишек Ондерка — Якуб Зелинка . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:18 по московскому времени .

Превью матча Франтишек Ондерка — Якуб Зелинка

Команда Франтишек Ондерка в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Якуб Зелинка, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Якуб Зелинка, в том матче победу одержали гостьи.