Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Йозеф Пеликан — Tomas Regner . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Йозеф Пеликан — Tomas Regner

Команда Йозеф Пеликан в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Tomas Regner, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Йозеф Пеликан, в том матче победу одержали хозяева.