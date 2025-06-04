Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Томаш Заградник — Михал Регнер . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Томаш Заградник — Михал Регнер

Команда Томаш Заградник в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Михал Регнер, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Михал Регнер, в том матче победу одержали гостьи.