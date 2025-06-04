Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ярослав Стрнад 1964 — Олег Витровый . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Ярослав Стрнад 1964 — Олег Витровый

Команда Ярослав Стрнад 1964 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Олег Витровый, в том матче победу одержали гостьи.