Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Иржи Зузанек — Jan Sucharda . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Иржи Зузанек — Jan Sucharda

Команда Иржи Зузанек в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Иржи Зузанек, в том матче победу одержали гостьи.