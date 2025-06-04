Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Marek Roh — Jan Kabelka . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Marek Roh — Jan Kabelka

Команда Marek Roh в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Jan Kabelka, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Jan Kabelka, в том матче победу одержали гостьи.