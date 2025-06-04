Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Петр Песут — Мирослав Сайрус . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Петр Песут — Мирослав Сайрус

Команда Петр Песут в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Мирослав Сайрус, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Петр Песут, в том матче победу одержали хозяева.