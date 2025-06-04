Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Тадеас Берто — Ladislav Hendrych . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Тадеас Берто — Ladislav Hendrych

Команда Тадеас Берто в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Ladislav Hendrych, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Ladislav Hendrych, в том матче победу одержали хозяева.