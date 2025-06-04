Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Maciej Lamer — Dariusz Scigany . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Maciej Lamer — Dariusz Scigany

Команда Maciej Lamer в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Dariusz Scigany, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Dariusz Scigany, в том матче победу одержали хозяева.