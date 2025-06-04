Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.06.2025

Смотреть онлайн Maciej Lamer - Dariusz Scigany 04.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Maciej LamerDariusz Scigany . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Maciej Lamer
Завершен
1 : 3
04 июня 2025
Dariusz Scigany
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Maciej Lamer — Dariusz Scigany

Команда Maciej Lamer в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Dariusz Scigany, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Dariusz Scigany, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Maciej Lamer
Maciej Lamer
Dariusz Scigany
Maciej Lamer
0 побед
4 побед
0%
100%
04.06.2025
Dariusz Scigany
Dariusz Scigany
3:1
Maciej Lamer
Maciej Lamer
Обзор
03.06.2025
Maciej Lamer
Maciej Lamer
1:3
Dariusz Scigany
Dariusz Scigany
Обзор
02.06.2025
Maciej Lamer
Maciej Lamer
1:3
Dariusz Scigany
Dariusz Scigany
Обзор
02.06.2025
Maciej Lamer
Maciej Lamer
1:3
Dariusz Scigany
Dariusz Scigany
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Салават Юлаев Салават Юлаев
1 Декабря
19:30
Северсталь Северсталь
Трактор Трактор
1 Декабря
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Торпедо Торпедо
1 Декабря
19:30
Райо Вальекано Райо Вальекано
Валенсия Валенсия
1 Декабря
23:00
Болонья Болонья
Кремонезе Кремонезе
1 Декабря
22:45
Сочи Сочи
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1 Декабря
19:30
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
1 Декабря
17:30
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
1 Декабря
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
ХК Югра ХК Югра
1 Декабря
19:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
1 Декабря
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA