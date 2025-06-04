Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Mariusz Adamus — Гжегож Маруд . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .

Превью матча Mariusz Adamus — Гжегож Маруд

Команда Mariusz Adamus в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Гжегож Маруд, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Mariusz Adamus, в том матче победу одержали гостьи.