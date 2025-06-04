04.06.2025
Смотреть онлайн Adam Staniczek - Miroslaw Warzecha 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Adam Staniczek — Miroslaw Warzecha . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
0 : 3
04 июня 2025
Превью матча Adam Staniczek — Miroslaw Warzecha
История последних встреч
Adam Staniczek
Miroslaw Warzecha
0 побед
1 победа
0%
100%
04.06.2025
Adam Staniczek
2:3
Miroslaw Warzecha
Комментарии к матчу