Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Блажей Чех — Пшемыслав Блохо . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .

Превью матча Блажей Чех — Пшемыслав Блохо

Команда Блажей Чех в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Пшемыслав Блохо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Пшемыслав Блохо, в том матче победу одержали хозяева.