Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Michal Wolny — Dariusz Scigany . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

Превью матча Michal Wolny — Dariusz Scigany

Команда Michal Wolny в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Dariusz Scigany, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Dariusz Scigany, в том матче победу одержали гостьи.