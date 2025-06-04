Смотреть онлайн Mariusz Baron - Mariusz Adamus 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Mariusz Baron — Mariusz Adamus . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:25 по московскому времени .
Превью матча Mariusz Baron — Mariusz Adamus
Команда Mariusz Baron в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Mariusz Adamus, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений.