Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Adam Linek — Пшемыслав Блохо . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Adam Linek — Пшемыслав Блохо

Команда Adam Linek в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Пшемыслав Блохо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Adam Linek, в том матче победу одержали хозяева.