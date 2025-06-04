Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Miroslaw Lewczuk — Miroslaw Warzecha . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Miroslaw Lewczuk — Miroslaw Warzecha

Команда Miroslaw Lewczuk в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Miroslaw Warzecha, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Miroslaw Lewczuk, в том матче победу одержали гостьи.