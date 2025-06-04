04.06.2025
Смотреть онлайн Adam Linek - Блажей Чех 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Adam Linek — Блажей Чех . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
3 : 0
04 июня 2025
Превью матча Adam Linek — Блажей Чех
История последних встреч
Adam Linek
Блажей Чех
0 побед
1 победа
0%
100%
04.06.2025
Adam Linek
0:3
Блажей Чех
Комментарии к матчу