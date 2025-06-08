Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Ориенталь - Феникс 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая - Лига 2: ОриентальФеникс, 5 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Oriental.

МСК, 5 тур, Стадион: Parque Oriental
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Ориенталь
8'
12'
Завершен
2 : 0
08 июня 2025
Феникс
Смотреть онлайн
Ориенталь icon
8'
Ориенталь icon
12'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Ориенталь - Угловой
8'
Угловой
Ориенталь - Угловой
8'
Ориенталь - 1-ый Гол
10'
Угловой
Феникс - Угловой
12'
Ориенталь - 2-ой Гол
19'
Угловой
Ориенталь - Угловой
21'
Угловой
Феникс - Угловой
31'
Угловой
Феникс - Угловой
43'
Угловой
Феникс - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
74'
Угловой
Ориенталь - Угловой
78'
Угловой
Ориенталь - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Ориенталь — Феникс

Команда Ориенталь в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Феникс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Ориенталь в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Феникс забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 августа 2025 на поле команды Феникс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ориенталь
Ориенталь
Феникс
Ориенталь
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
30.08.2025
Феникс
Феникс
2:1
Ориенталь
Ориенталь
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ориенталь Ориенталь
47%
Феникс Феникс
53%
Атаки
79
113
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
2
0
Комментарии к матчу
