Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2 : Ориенталь — Феникс , 5 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Oriental .

Превью матча Ориенталь — Феникс

Команда Ориенталь в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Феникс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Ориенталь в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Феникс забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 августа 2025 на поле команды Феникс, в том матче победу одержали хозяева.