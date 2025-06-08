Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Бояка Чико - Бока Хуниорс 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: Бояка ЧикоБока Хуниорс, 3 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Индепенденциа.

МСК, 3 тур, Стадион: Ла Индепенденциа
Кубок Колумбии по футболу
Бояка Чико
62'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Бока Хуниорс
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Бояка Чико icon
62'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Бояка Чико - Угловой
25'
Угловой
Бояка Чико - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
48'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
52'
Угловой
Бояка Чико - Угловой
62'
Бояка Чико - 1-ый Гол
83'
Угловой
Бока Хуниорс - Угловой
88'
Угловой
Бояка Чико - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Бояка Чико — Бока Хуниорс

Статистика матча

Атаки
100
84
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
14
2
Удары в створ ворот
5
2
Игры 3 тур
23.10.2025
Атлетико Насьональ
2:0
Онсе Кальдас
Завершен
22.10.2025
Перейра
1:0
Энвигадо
Завершен
16.10.2025
Америка Кали
0:1
Атлетико
Завершен
10.10.2025
Онсе Кальдас
0:1
Атлетико Насьональ
Завершен
07.10.2025
Энвигадо
2:1
Перейра
Завершен
03.10.2025
Атлетико
1:2
Америка Кали
Завершен
02.10.2025
Санта Фе
0:3
Меделлин
Завершен
08.06.2025
Орсомарсо
2:2
Alianza
Завершен
08.06.2025
Леонес
2:2
Перейра
Завершен
08.06.2025
Ля Эквидад
1:2
ФК Богота
Завершен
08.06.2025
Бояка Чико
1:0
Бока Хуниорс
Завершен
07.06.2025
Энвигадо
2:1
Барранкилья
Завершен
07.06.2025
Квиндио
2:2
Букараманга
Завершен
Комментарии к матчу
