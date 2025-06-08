08.06.2025
Смотреть онлайн Бояка Чико - Бока Хуниорс 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Кубок Колумбии по футболу: Бояка Чико — Бока Хуниорс, 3 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Индепенденциа.
МСК, 3 тур, Стадион: Ла Индепенденциа
Кубок Колумбии по футболу
Бояка Чико
62'
Завершен
1 : 0
08 июня 2025
Текстовая трансляция
2'
Бояка Чико - Угловой
25'
Бояка Чико - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Бока Хуниорс - Угловой
48'
Бока Хуниорс - Угловой
52'
Бояка Чико - Угловой
62'
Бояка Чико - 1-ый Гол
83'
Бока Хуниорс - Угловой
88'
Бояка Чико - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Атаки
100
84
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
14
2
Удары в створ ворот
5
2
