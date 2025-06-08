Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Ля Эквидад - ФК Богота 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКубок Колумбии по футболу: Ля ЭквидадФК Богота, 3 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Метрополитано де Теко.

МСК, 3 тур, Стадион: Метрополитано де Теко
Кубок Колумбии по футболу
Ля Эквидад
9'
Завершен
1 : 2
08 июня 2025
ФК Богота
71'
74'
Ля Эквидад icon
9'
Счет после первого тайма 1:0
ФК Богота icon
71'
ФК Богота icon
74'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
ФК Богота - Угловой
9'
Ля Эквидад - 1-ый Гол
11'
Угловой
ФК Богота - Угловой
43'
Угловой
ФК Богота - Угловой
44'
Угловой
ФК Богота - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
ФК Богота - Угловой
71'
ФК Богота - 2-ой Гол
72'
Угловой
Ля Эквидад - Угловой
74'
ФК Богота - 3-ий Гол
76'
Угловой
Ля Эквидад - Угловой
86'
Угловой
ФК Богота - Угловой
90'
Угловой
Ля Эквидад - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Ля Эквидад — ФК Богота

Команда Ля Эквидад в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.

Статистика матча

Атаки
88
133
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
5
6
Игры 3 тур
23.10.2025
Атлетико Насьональ
2:0
Онсе Кальдас
Завершен
22.10.2025
Перейра
1:0
Энвигадо
Завершен
16.10.2025
Америка Кали
0:1
Атлетико
Завершен
10.10.2025
Онсе Кальдас
0:1
Атлетико Насьональ
Завершен
07.10.2025
Энвигадо
2:1
Перейра
Завершен
03.10.2025
Атлетико
1:2
Америка Кали
Завершен
02.10.2025
Санта Фе
0:3
Меделлин
Завершен
08.06.2025
Орсомарсо
2:2
Alianza
Завершен
08.06.2025
Леонес
2:2
Перейра
Завершен
08.06.2025
Ля Эквидад
1:2
ФК Богота
Завершен
08.06.2025
Бояка Чико
1:0
Бока Хуниорс
Завершен
07.06.2025
Энвигадо
2:1
Барранкилья
Завершен
07.06.2025
Квиндио
2:2
Букараманга
Завершен
Комментарии к матчу
