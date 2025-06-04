04.06.2025
Смотреть онлайн Михал Брожек - Ондрей Фиклик 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Михал Брожек — Ондрей Фиклик . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .
МСК
ТТ Cup
Завершен
1 : 3
04 июня 2025
Превью матча Михал Брожек — Ондрей Фиклик
История последних встреч
Михал Брожек
Ондрей Фиклик
6 побед
2 побед
75%
25%
13.11.2025
Михал Брожек
1:3
Ондрей Фиклик
12.11.2025
Михал Брожек
3:1
Ондрей Фиклик
10.11.2025
Михал Брожек
3:1
Ондрей Фиклик
04.11.2025
Ондрей Фиклик
3:1
Михал Брожек
23.10.2025
Ондрей Фиклик
2:3
Михал Брожек
04.11.2025
Ондрей Фиклик
3:1
Михал Брожек
23.10.2025
Ондрей Фиклик
2:3
Михал Брожек
11.08.2025
Ондрей Фиклик
1:3
Михал Брожек
04.06.2025
Михал Брожек
3:1
Ондрей Фиклик
04.06.2025
Ондрей Фиклик
1:3
Михал Брожек
Комментарии к матчу