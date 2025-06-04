Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Дмитро Рехотун — Спартак Абалмаз . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Дмитро Рехотун — Спартак Абалмаз

Команда Дмитро Рехотун в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Спартак Абалмаз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Спартак Абалмаз, в том матче победу одержали хозяева.