Смотреть онлайн Maksym Mrykh - Artem Yurkov 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Maksym Mrykh — Artem Yurkov . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .
Превью матча Maksym Mrykh — Artem Yurkov
Команда Maksym Mrykh в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей. Команда Artem Yurkov, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Maksym Mrykh, в том матче победу одержали гостьи.