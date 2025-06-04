Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Андрий Деревянко — Oleksandr Borysiuk . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Андрий Деревянко — Oleksandr Borysiuk

Команда Андрий Деревянко в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей. Команда Oleksandr Borysiuk, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Андрий Деревянко, в том матче победу одержали хозяева.