04.06.2025
Смотреть онлайн Orest Hura - Андрей Наклюцкий 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Orest Hura — Андрей Наклюцкий . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 2
04 июня 2025
Превью матча Orest Hura — Андрей Наклюцкий
История последних встреч
Orest Hura
Андрей Наклюцкий
1 победа
0 побед
100%
0%
04.06.2025
Orest Hura
3:0
Андрей Наклюцкий
