Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Orest Hura — Viktor Slozka . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 1
04 июня 2025
Превью матча Orest Hura — Viktor Slozka
История последних встреч
Orest Hura
Viktor Slozka
1 победа
0 побед
100%
0%
04.06.2025
Orest Hura
3:1
Viktor Slozka
