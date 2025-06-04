04.06.2025
Смотреть онлайн Андрей Наклюцкий - Олег Напирко 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Андрей Наклюцкий — Олег Напирко . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
0 : 3
04 июня 2025
Превью матча Андрей Наклюцкий — Олег Напирко
История последних встреч
Андрей Наклюцкий
Олег Напирко
1 победа
0 побед
100%
0%
04.06.2025
Олег Напирко
0:3
Андрей Наклюцкий
Комментарии к матчу