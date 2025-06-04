04.06.2025
Смотреть онлайн Галвез U20 - Humaita AC 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Лига U20: Галвез U20 — Humaita AC . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Лига U20
Завершен
0 : 0
04 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
10'
Галвез U20 - Угловой
16'
Humaita AC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Humaita AC - Угловой
75'
Humaita AC - Угловой
81'
Humaita AC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
Превью матча Галвез U20 — Humaita AC
Статистика матча
Атаки
77
81
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу