Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Дмитро Рехотун — Vitalii Khamurda . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Дмитро Рехотун — Vitalii Khamurda

Команда Дмитро Рехотун в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Vitalii Khamurda, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Vitalii Khamurda, в том матче победу одержали хозяева.