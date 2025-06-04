Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Валерий Власенко — Viktor Slozka . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Валерий Власенко — Viktor Slozka

Команда Валерий Власенко в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Валерий Власенко, в том матче победу одержали хозяева.