Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Oleksii Shyndel — Спартак Абалмаз . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .

Превью матча Oleksii Shyndel — Спартак Абалмаз

Команда Oleksii Shyndel в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Спартак Абалмаз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Oleksii Shyndel, в том матче победу одержали хозяева.