04.06.2025
Смотреть онлайн Alexander Tuzhylin - Roman Reznychenko 04.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Alexander Tuzhylin — Roman Reznychenko . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 0
04 июня 2025
Превью матча Alexander Tuzhylin — Roman Reznychenko
История последних встреч
Alexander Tuzhylin
Roman Reznychenko
1 победа
0 побед
100%
0%
04.06.2025
Roman Reznychenko
0:3
Alexander Tuzhylin
Комментарии к матчу