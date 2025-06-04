Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Maksim Baranov — Orest Hura . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Maksim Baranov — Orest Hura

Команда Maksim Baranov в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Orest Hura, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Maksim Baranov, в том матче победу одержали гостьи.