14.06.2025

Смотреть онлайн Гуанабара Сити (20) - Триндейд (20) 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Лига U20: Гуанабара Сити (20)Триндейд (20), 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Бразилия - Лига U20
Гуанабара Сити (20)
35'
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
Триндейд (20)
Смотреть онлайн
Гуанабара Сити (20) icon
35'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,4
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Гуанабара Сити (20) - Угловой
11'
Угловой
Гуанабара Сити (20) - Угловой
16'
Угловой
Trindade U20 - Угловой
26'
Угловой
Гуанабара Сити (20) - Угловой
35'
Гуанабара Сити (20) - 1-ый Гол
37'
Угловой
Trindade U20 - Угловой
43'
Угловой
Trindade U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
46'
Угловой
Гуанабара Сити (20) - Угловой
79'
Угловой
Trindade U20 - Угловой
84'
Угловой
Trindade U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,4

Превью матча Гуанабара Сити (20) — Триндейд (20)

История последних встреч

Гуанабара Сити (20)
Гуанабара Сити (20)
Триндейд (20)
Гуанабара Сити (20)
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.09.2025
Гуанабара Сити (20)
Гуанабара Сити (20)
3:1
Триндейд (20)
Триндейд (20)
Обзор
11.09.2025
Гуанабара Сити (20)
Гуанабара Сити (20)
3:1
Триндейд (20)
Триндейд (20)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гуанабара Сити (20) Гуанабара Сити (20)
47%
Триндейд (20) Триндейд (20)
53%
Атаки
111
110
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
2
12
Удары в створ ворот
3
4
Игры 1 тур
07.09.2025
Америка РЖ U20
3:0
Дуки-ди-Кашиас (20)
Завершен
06.09.2025
Аудакс Рио (20)
-:-
кабофриенсе U20
Отменен
06.09.2025
Сан-Гонсалу U20
-:-
Araruama FC U20
Отменен
16.08.2025
КСЕ (20)
1:0
КСА U20
Завершен
Комментарии к матчу
