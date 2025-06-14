14.06.2025
Смотреть онлайн Гуанабара Сити (20) - Триндейд (20) 14.06.2025. Прямая трансляция
Матч турнира Бразилия - Лига U20: Гуанабара Сити (20) — Триндейд (20), 1 тур. Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени.
МСК, 1 тур
Бразилия - Лига U20
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
3'
Гуанабара Сити (20) - Угловой
11'
Гуанабара Сити (20) - Угловой
16'
Trindade U20 - Угловой
26'
Гуанабара Сити (20) - Угловой
35'
Гуанабара Сити (20) - 1-ый Гол
37'
Trindade U20 - Угловой
43'
Trindade U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
46'
Гуанабара Сити (20) - Угловой
79'
Trindade U20 - Угловой
84'
Trindade U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,4
Владение мячом
53%
Атаки
111
110
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
2
12
Удары в створ ворот
3
4
