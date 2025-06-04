Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Дариуш Вробель — Адриан Фабис . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени .

Превью матча Дариуш Вробель — Адриан Фабис

Команда Дариуш Вробель в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Адриан Фабис, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Адриан Фабис, в том матче победу одержали хозяева.