Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Дариуш Вробель — Jaroslaw Rolak . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Дариуш Вробель — Jaroslaw Rolak

Команда Дариуш Вробель в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Jaroslaw Rolak, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Дариуш Вробель, в том матче победу одержали гостьи.