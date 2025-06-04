Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Адриан Фабис — Jaroslaw Rolak . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .

Превью матча Адриан Фабис — Jaroslaw Rolak

Команда Адриан Фабис в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Jaroslaw Rolak, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Jaroslaw Rolak, в том матче победу одержали гостьи.