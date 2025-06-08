Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Carapegua - Рубио 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: CarapeguaРубио, 12 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Teniente 1º Alcides Gonzalez.

МСК, 12 тур, Стадион: Estadio Teniente 1º Alcides Gonzalez
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
Carapegua
2'
Завершен
1 : 1
08 июня 2025
Рубио
81'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Sportivo Carapegua icon
2'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Рубио icon
81'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Sportivo Carapegua - Угловой
2'
Sportivo Carapegua - 1-ый Гол
12'
Угловой
Sportivo Carapegua - Угловой
12'
Угловой
Sportivo Carapegua - Угловой
26'
Угловой
Рубио - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
71'
Угловой
Sportivo Carapegua - Угловой
72'
Угловой
Sportivo Carapegua - Угловой
81'
Рубио - 2-ой Гол
87'
Угловой
Рубио - Угловой
89'
Угловой
Sportivo Carapegua - Угловой
90+2'
Угловой
Рубио - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3

Превью матча Carapegua — Рубио

История последних встреч

Carapegua
Carapegua
Рубио
Carapegua
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.09.2025
Рубио
Рубио
1:0
Carapegua
Carapegua
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Carapegua Carapegua
45%
Рубио Рубио
55%
Атаки
110
122
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу
