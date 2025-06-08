08.06.2025
Смотреть онлайн Carapegua - Рубио 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: Carapegua — Рубио, 12 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Teniente 1º Alcides Gonzalez.
МСК, 12 тур, Стадион: Estadio Teniente 1º Alcides Gonzalez
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Рубио
81'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,3
Текстовая трансляция
2'
Sportivo Carapegua - Угловой
2'
Sportivo Carapegua - 1-ый Гол
12'
Sportivo Carapegua - Угловой
12'
Sportivo Carapegua - Угловой
26'
Рубио - Угловой
71'
Sportivo Carapegua - Угловой
72'
Sportivo Carapegua - Угловой
Рубио - 2-ой Гол
87'
Рубио - Угловой
89'
Sportivo Carapegua - Угловой
90+2'
Рубио - Угловой
Превью матча Carapegua — Рубио
История последних встреч
Carapegua
Рубио
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.09.2025
Рубио
1:0
Carapegua
Статистика матча
Комментарии к матчу