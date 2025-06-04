Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Кржиштоф Капик — Karol Wisniewski . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Кржиштоф Капик — Karol Wisniewski

Команда Кржиштоф Капик в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Karol Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Кржиштоф Капик, в том матче победу одержали хозяева.