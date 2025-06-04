Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Grzegorz Poliniewicz — Karol Wisniewski . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Grzegorz Poliniewicz — Karol Wisniewski

Команда Grzegorz Poliniewicz в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Karol Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Grzegorz Poliniewicz, в том матче победу одержали гостьи.