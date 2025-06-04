Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Adam Linek — Филип Куджава . Начало встречи 04 июня 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .

Превью матча Adam Linek — Филип Куджава

Команда Adam Linek в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Филип Куджава, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Adam Linek, в том матче победу одержали гостьи.